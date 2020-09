Sospesi concorsi sanità, rinviati a dopo elezioni: "Niente propaganda negli ospedali"

Stop momentaneo nelle Aziende sanitarie e ospedaliere ai concorsi "già avviati o comunque in itinere - fatta esclusione dell'implementazione degli organici carenti e delle attività connesse all'emergenza pandemica - anche finalizzati all'attribuzione della direzione di unità operative complesse". Lo prevede un vademecum firmato dall'assessore regionale alla Sanità, Ruggero Razza, trasmesso alle stesse Asp e per conoscenza alle Procure dell'Isola.

Questo perchè, scrive Razza nel documento, nelle prossime elezioni del 4 e 5 ottobre "potrà verificarsi che siano presenti nelle liste elettorali dipendenti del Servizio sanitario regionale e delle strutture private convenzionate". Così per "tenere del tutto estraneo alla contesa il sistema sanità" si sospendono i concorsi.

Nel provvedimento, firmato anche dal dirigente generale Mario La Rocca, l'assessore sollecita le Asp a trasmettere un codice di comportamento per la campagna elettorale, rispettando cinque regole: nessuna inaugurazione di reparto; le attività sanitarie non potranno (ne' dovranno) essere turbate da iniziative di carattere propagandistico, ivi compresa la organizzazione di riunioni e incontri; nessun nuovo contratto; vietato diffondere "santini"; si invitano i candidati, a richiedere un periodo di aspettativa e/o di usufruire dei giorni di permesso per la durata della campagna elettorale.