Cefalù, Vincenzo Garbo è il nuovo presidente della fondazione Mandralisca

Vincenzo Garbo è il nuovo presidente della fondazione Mandralisca. Lo hanno eletto all'unanimità i componenti del nuovo Consiglio d'amministrazione recentemente nominati dal sindaco di Cefalù Daniele Tumminello.

Oltre a Garbo, fanno parte della governace della fondazione Luigi Spinosa, Maria Teresa Rondinella, Giuseppe Martorana (indicato dall'assessore regionale all'Istruzione) e Leonardo Agueci (indicato dall'assessore regionale dei Beni culturali e dell’Identità siciliana). L'elezione è avvenuta dopo l’insediamento e il simbolico passaggio di consegne con il Cda uscente guidato da Antonio Purpura. Il neopresidente, a norma di statuto, ha nominato quale sua vice l'archeologa Maria Teresa Rondinella.

"Ringrazio i colleghi del Cda per la fiducia della quale mi hanno onorato nel conferirmi l’alta responsabilità della guida di una delle più prestigiose realtà culturali della Sicilia - afferma in una nota il professor Garbo -. Da cefaludese assumere la guida della fondazione Mandralisca è un grande onore, coniugato con la profonda consapevolezza del valore identitario che il museo ricopre per la città, insieme alla naturale caratteristica multidimensionale della cultura che lo fa assurgere a patrimonio universale".

Tra i molteplici obiettivi che il nuovo Cda si prefigge di raggiungere vi è l’implementazione dei preziosi risultati raggiunti dalla precedente gestione, nella consapevolezza che il Mandralisca è - per importanza delle collezioni e valore delle opere esposte - uno dei musei di riferimento del patrimonio culturale internazionale. "Vogliamo realizzare il progetto di un 'Grande Mandralisca' -prosegue Garbo - grazie all’ampliamento e alla risistemazione degli spazi espositivi e delle collezioni, alla realizzazione di mostre temporanee di alto livello, alla creazione di partenariati pubblici e privati con importanti istituzioni culturali e imprenditoriali. Fondamentale sarà la promozione e del circuito Sibac, che fa capo al Comune di Cefalù, al quale la fondazione Mandralisca ha aderito sin dalla sua istituzione e che, in prospettiva, presenta notevoli opportunità di incrementare il flusso dei visitatori grazie al biglietto unico che mette in rete il museo Mandralisca con la Rocca di Cefalù, il Teatro Salvatore Cicero, il sito archeologico della strada romana e il Lavatoio medioevale".

"Siamo certi che la Regione Siciliana confermerà e accrescerà il rapporto privilegiato con il Mandralisca, attraverso il sostegno economico indispensabile per lo svolgimento della sua mission e il coinvolgimento in iniziative culturali di grande livello. Siamo sicuri che il rapporto privilegiato che il barone Enrico Pirajno di Mandralisca ha voluto stabilire, per volontà testamentarie, con la sua Cefalù e con l’istituzione comunale, sia accresciuta con l’intento di ottenere risultati sempre più importanti. Ci impegneremo affinché il museo rafforzi i legami con le scuole e le altre agenzie educative, nel solco dell’idea lungimirante che fu, anch’essa, del barone, ossia quella si fare del Mandralisca una sorta di laboratorio didattico".