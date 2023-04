Eletta la segreteria della Filctem Cgil Palermo: riconfermata la segreteria generale

Eletta la segreteria della Filctem Cgil Palermo. L’assemblea generale della Filctem, svolta nei locali della Camera del Lavoro alla presenza della segretaria Cgil Palermo Laura Di Martino e del segretario generale Filctem Cgil Sicilia Giacomo Rota, ha confermato all’unanimità la segreteria uscente.

Ad affiancare il segretario generale Filctem Cgil Palermo Calogero Guzzetta saranno così per il secondo mandato Salvatore Marino, dipendente E-Distribuzione, Michele Valentino, di Amg Energia e Valentina Bartolo ex lavoratrice Pirelli, componente della segreteria regionale e dell’assemblea della Filctem nazionale.

“L’impegno prioritario sul quale è concentrata l’azione della Filctem è il rilancio delle partecipate Amg e Amap. Rivendichiamo non soltanto il carattere pubblico ma l’esigenza di coniugare migliori condizioni dei lavoratori con migliori servizi per i cittadini - dichiara il segretario generale Filctem Cgil Palermo Calogero Guzzetta -. L’altro tema emergente, nei confronti del quale la Filctem riveste un ruolo centrale, è quello della transizione energetica. L’obiettivo è investire su una transizione non frenata dall’immobilismo, dalla paura di lasciare il vecchio per il nuovo. Una transizione energetica che non lasci indietro nessuno, salvaguardando tutti i lavoratori dei settori interessati e l’ambiente. Con attenzione particolare alla implementazione della produzione di energia da fonti rinnovabili, idrico, eolico e fotovoltaico. E come processo per guardare al futuro e garantire alle giovani generazioni un ambiente più sano”.

Grande attenzione della Filctem anche nei confronti del settore minerario, “per la salvaguardia dei lavoratori della miniera che continuano a vivere nell’incertezza legata al mancato prolungamento in chiave pluriennale della concessione da parte della Regione”.

“E poi - aggiunge Guzzetta - il rilancio dei settori elettrico e dell’artigianato attraverso progetti mirati e finalizzati al radicamento e alla presenza della Filctem in tutto il territorio provinciale. Strategica sarà anche l’offerta di servizi di tutela individuale per i lavoratori dei settori rappresentati grazie anche a un protocollo siglato con il Patronato e a una convenzione con il Caf, che garantiscono la gratuità dei servizi fiscali e alla persona”.