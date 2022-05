Arnas Civico, rinnovati i rappresentanti sindacali: ecco i nuovi eletti

Rinnovati i rappresentanti sindacali dell’Arnas Civico. La maggioranza, composta da Uil, Cgil, Fials e Nursing Up, ha eletto Giuseppe Pizzo della Uil a coordinatore, Ciro Lo Bianco della Cgil presidente e Giuseppe La Barbera del Nursing Up a segretario.

Soddisfazione è stata espressa dalla Fials che, per voce del segretario aziendale Arnas Civico, Mario Di Salvo e del componente Rsu Fials Salvatore Gervasi, ha contribuito in maniera determinante al risultato: "Siamo certi che le nuove dinamiche risultanti dalle ultime votazioni - affermano Di Salvo e Gervasi - con l'ingresso di ben nove nuovi membri, saranno garanzia di una nuova stagione sindacale volta alla tutela dei diritti di tutti i lavoratori, a prescindere dalle sigle di appartenenza. In continuità con quanto fortemente voluto dai componenti più responsabili della Rsu uscente, nei prossimi giorni verranno portati a compimento i lavori già approfonditi e concordati con la controparte datoriale, alla quale va il nostro più sincero ringraziamento per i buoni auspici formulati durante l'insediamento sia dal direttore generale Roberto Colletti, sia dal direttore amministrativo, Francesco Paolo Tronca".