Fist Cisl Sicilia, Mimma Calabrò eletta segretario generale 

Mimma Calabrò è stata eletta segretario generale della Fist Cisl Sicilia, la federazione nata dall'unione di Fisascat e Felsa, nel corso del congresso che si è appena concluso a Catania e che ha visto impegnati complessivamente oltre 200 delegati. Insieme a lei, nel comitato di segreteria, la catanese Rita Ponzo e il messinese Francesco Lo Re. Giusi Sferruzza, da sempre al fianco di Mimma Calabrò nelle battaglie in difesa dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici, è il nuovo segretario generale della Fisascat Cisl Sicilia. Nella sua segreteria, confermata la siracusana Teresa Pintacorona e il nuovo ingresso dell'agrigentino Alfonso Bellomo.

“Esserci, nel mondo del lavoro che cambia”, è stato lo slogan del Congresso. “La scelta di unire Fisascat e Felsa nella Fist nasce dall'esigenza di stare al passo con i tempi – spiega Mimma Calabrò – per garantire la migliore rappresentanza ai lavoratori nel settore del terziario, della somministrazione e del lavoro atipico. Il sindacato deve avere la capacità di intercettare le nuove attitudini che cambieranno il sistema economico e il mercato del lavoro e adeguare la propria attività ai mutamenti costanti che quotidianamente la realtà ci impone”. La costituzione di Fist si è resa strategicamente valida per ridisegnare politiche contrattuali ad hoc orientate non solo a garantire salari adeguati attraverso la contrattazione, ma anche garantire politiche orientate al nuovo welfare riferito al benessere e alla crescita delle competenze.