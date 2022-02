Un palermitano al vertice della Uil Pa nazionale vigili del fuoco: Domenico La Barbera eletto segretario generale

Due palermitani ai vertici nazionali della Uil Pa vigili del fuoco: Domenico La Barbera è stato eletto segretario generale ed è entrato a far parte della segreteria anche Giampiero Nuccio, altro storico dirigente palermitano del sindacato. Le nomine sono arrivate a Fiuggi dove si è concluso l’undicesimo congresso nazionale.

Fanno parte della segreteria nazionale anche Giovanni Alampi, Cristina Cini, Alessandro Pinti, Giuseppe Saccoccia e Valentino Prezzemolo. La Uil Pa siciliana è la prima per numero di iscritti in Italia. E il suo peso è stato premiato con questa doppia elezione.

La Barbera, ex tesoriere della Uil Pa vigili del fuoco, ha 52 anni ed è in servizio presso la Direzione centrale della formazione a Roma. Nuccio ha 52 anni, è un capo squadra dei vigili e presta servizio al comando provinciale di Palermo. Da otto anni è segretario regionale del comparto in Sicilia.