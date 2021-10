Eletto l'esecutivo nazionale dell'Andisu: c'è anche il presidente dell'Ersu di Palermo Giuseppe Di Miceli

C'è anche il presidente dell'Ersu di Palermo Giuseppe Di Miceli nell'esecutivo nazionale dell'Andisu, l'organizzazione che rappresenta gli enti italiani per il diritto allo studio universitario e afam (conservatori di musica e accademie di belle arti). L'elezione è avvenuta a Roma nei locali dell'Università La Sapienza.

L'assemblea ha eletto per acclamazione presidente nazionale dell'Andisu Alessio Pontillo, 39 anni, attuale presidente di Disco Lazio (l'ente regionale per il diritto allo studio della Regione Lazio).

Nel comitato esecutivo nazionale (presidenti e direttori), oltre a Di Miceli, sono stati eletti Angelo Brincivalli (direttore di Erdis Marche), Patrizia Mondin (direttore generale di Er.go Emilia-Romagna), Roberto Dasso (direttore generale di Aliseo, Agenzia ligure per gli studenti e l’orientamento), Maria Trani (direttore generale di Adisu Umbria), Gian Michele Camoglio (presidente di Ersu Cagliari), Maurizio Zani (delegato del rettore per il Dsu Politecnico di Milano), Pierpaolo Olla (direttore generale di Ardis Friuli-Venezia Giulia), Alessandro Ciro Sciretti (presidente di Edisu Piemonte), Gianpaolo Iazzolino (delegato del rettore al diritto dello studio dell'Università della Calabria), Alessandro Cataldo (presidente di Adisu Puglia), Francesco Piarulli (Direttore di Dsu Toscana), Emilio Di Marzio (presidente di Aisurc Campania).

"Gli enti per il diritto allo studio in Italia e in Sicilia - ha dichiarato il presidente di Ersu Palermo, Giuseppe Di Miceli - hanno garantito sempre il diritto allo studio (anche durante il lockdown) e vogliono, fino in fondo, partecipare al rilancio dell'Italia attraverso il giusto investimento sulle giovani generazioni, a partire all'efficace ed efficiente gestione delle risorse finanziarie provenienti dal Pnrr".