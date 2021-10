Francesca D'Aiuto eletta nel consiglio direttivo nazionale del Simeup

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Nel corso del XV Congresso Nazionale della Società Italiana di Medicina di Emergenza Urgenza Pediatrica (SIMEUP) che si è svolto a Napoli il 15 e 16 ottobre 2021, la dottoressa Francesca D'Aiuto, pediatra, primaria Facente Funzione del PS Pediatrico dell'Ospedale dei Bambini "G. Di Cristina" di Palermo, già Consigliera Regionale SIMEUP, è stata eletta Consigliera del nuovo Direttivo Nazionale SIMEUP per il quadriennio 2021-2025. Unica donna siciliana. La dott.ssa D'Aiuto in merito esprime soddisfazione per l'onorevole ruolo rappresentativo da ricoprire nell'ambito della più importante società scientifica dell'Emergenza Pediatrica nazionale nonché per l'elevato numero di rappresentanti femminili eletti nell'intero direttivo, tra cui spicca l'elezione della dott.ssa Stefania Zampogna, prima presidentessa donna nella storia della Società.