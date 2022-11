Elezione del nuovo direttivo Ans Sicilia: Andrea Torcivia nuovo presidente

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Giorno 27 novembre 2022, per scadenza triennale della Dirigenza Regionale Ans Sicilia, si è svolta l’assemblea per eleggere il nuovo Direttivo. Dopo la relazione del Presidente uscente, Prof. Vincenzo Carollo, si è passato alla elezione del nuovo direttivo che è stato così votato: Presidente - Prof. Andrea Torcivia PhD, Sociologo Forense e Criminologo. Il Neo Presidente Prof. Andrea Torcivia docente di Sociologia e Criminologia presso l’università Popolare degli Studi di Milano di Diritto Internazionale dal 2019 impegnato n.q di Sociologo e Criminologo in più plessi scolastici di Palermo per la prevenzione del Bullismo e del Cyberbullismo e utilizzo dei social network.

Riveste la carica di Direttore del Laboratorio Ans Cesfat Cav. Avv. Lucio Torcivia di Criminologia e Sociologia Forense di Palermo dal 2020. Vice Presidente - Dott.ssa Emanuela Ferrigno, Sociologa Segretario - Prof.ssa Giovanna Maria Rossana Ruggeri, Sociologa e Scrittrice. Tesoriere - Dott.ssa Grazia Patellaro, Sociologa e Giornalista. MEMBRI: Prof. Carmelo Bartolo Crisafulli, Sociologo delle Migrazioni e Criminologo Referente presso Università. Dott. Vincenzo Torricelli, Sociologo Relazionale e Professional Counselor, Referente presso Enti Pubblici e Privati. Prof.ssa Valentina Calò, Sociologa, Referente Istituzioni Scolastiche. Avv. Francesca Tuzzolino, Sociologa, Referente presso il Tribunale di Palermo.

Presidenti onorati: Dott. Ernesto Nudo, Sociologo Esperto in Sociologia Urbana. Dott.ssa Grazia Patellaro, Sociologa e Giornalista. Dott.ssa Anna Cancemi, Sociologa e Mediatrice Familiare. Prof. Vincenzo Carollo, Sociologo della Comunicazione.