Ordine degli avvocati, lunghe file per il primo giorno di voto: da eleggere 25 consiglieri

Grande affluenza stamattina al palazzo di giustizia per le elezioni del Consiglio dell'Ordine degli avvocati per il quadriennio 2023-2026: decine e decine di penalisti e civilisti si sono messi in fila addirittura prima dell'apertura del seggio allestito nell'aula magna della Corte d'Appello alle 9. Il seggio, dopo la chiusura alle 14, riaprirà domani (giovedì 12 gennaio) dalle 9 alle 14.

In corsa ci sono 49 candidati, di cui 25 della lista uscente, "Uniti per l'avvocatura", che come presidente indica Dario Greco (ed è appoggiata dall'ex presidente Antonello Armetta) e 19 di "Autorevolezza per l'avvocatura" che indica invece come presidente Giovanni Lima. Gli altri 5 candidati corrono da soli. Gli avvocati chiamati al voto possono esprimere fino a 16 preferenze (dalla undicesima all'ultima il voto deve essere però riservato al genere meno rappresentato).

La lista "Uniti per l'avvocatura" è composta, oltre che da Greco, da Marta Barresi, Mario Bellavista, Michele Calantropo, Fiorella Campagna, Daniela Cascio, Lucia Di Salvo, Alfredo Geraci, Maria Carla Grimaldi, Valentina Li Mandri, Luca Librizzi, Ivana Mazzola, Valeria Minà, Massimo Motisi, Claudia Profera, Teresa Re, Antonio Rizzuto, Alessandro Rossi, Maria Sala (detta "Gabriella"), Giovanni Battista Scalia, Giuseppe Siino, Daniele Solli, Luciano Termini, Giuseppe Varisco ed Eleonora Zampardi.

Nella lista "Autorevolezza per l'avvocatura", oltre a Giovanni Lima, ci sono Marcello Carmina, Liborio Carroccio, Gaspare Celesia, Domenico Chinnici, Daniela Ciancimino, Vincenza Ciulla, Maria Concetta Codiglione, Vincenzo Criscuoli, Rosario Di Salvo, Giovanni Fileccia, Loredana Lio, Giovanni Lupo, Veronica Montalbano, Cristina Nicastro, Gioacchino Scorsone, Barbara Sollima, Mauro Torti e Sergio Vullo.

Gli altri cinque candidati sono Fabrizio Dioguardi, Vincenzo Sparti, Matteo Messina (detto "Massimo"), Massimo Tagliareni e Marco Guerriero. L'esito del voto si conoscerà già nel pomeriggio di domani, giovedì 12 gennaio.