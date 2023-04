Borgo Nuovo, elettrocardiogramma gratis per bambini e ragazzi

Domani, giovedì 27 aprile, dalle 14.30 fino alle 18 nei locali di largo Pozzillo (Borgo Nuovo), sede della quinta circoscrizione, si effettueranno esami di elettrocardiogramma a titolo gratuito, per bambini e ragazzi da 4 a 18 anni.

L'iniziativa "Insieme con il cuore" è patrocinata dal Comune di Palermo con l'associazione "Movimento per la Salute", al fine di concretizzare un'attività di controlli elettrocardiografici gratuiti, per la ricerca e l'individuazione di eventuali alterazioni che possono essere alla basa di una patologia cardiaca. "Per realizzare l'evento ho coinvolto scuole, parrocchie e associazioni", dichiara il presidente della quinta circoscrizione Andrea Aiello.