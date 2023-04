Camera di Commercio di Palermo ed Enna: eletta la nuova giunta

Stamattina è stata eletta la giunta della Camera di Commercio di Palermo ed Enna. Guidata dal presidente Alessandro Albanese, la nuova giunta camerale elettiva raccoglie sette componenti. Prima seduta di giunta il prossimo 28 aprile.

Sono stati confermati Andrea Peria Giaconia per il settore del cinema e spettacoli dal vivo, Angela Pisciotta per l’industria e Nunzio Reina per il commercio. Per il settore dell’agricoltura è stato eletto Giovanni Fatta, per l’artigianato Giuseppe La Vecchia, e i componenti Massimiliano Lombardo e Maria Grazia Bonsignore.

"Al centro del programma di attività ci sono i problemi delle imprese nel delicato momento della duplice transizione, ecologica e digitale - si legge in una note divulgata dalla Camera di Commercio -. Proprio sulla digitalizzazione la giunta intende proseguire il percorso già avviato di un costante e quotidiano dialogo con il governo Schifani. Apriremo una serie di tavoli tecnici su settori strategici per consolidare il metodo di condivisione e di propulsione. La giunta affronterà i problemi dei territori di Palermo ed Enna. E si cercherà di trovare una soluzione al problema delle pensioni dei dipendenti, nonché al conseguente sblocco del turn over e dell’acquisizione di nuovo personale”.