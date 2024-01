Lettere anonime contro Eleonora Abbagnato: "Finta bionda incapace", condannata la madre di una ballerina dell'Opera di Roma

Una donna di 67 anni, madre di una ballerina, è stata condannata ieri a due anni dal tribunale di Roma per diffamazione nei confronti di Eleonora Abbagnato, direttrice del corpo di ballo del Teatro dell'Opera della capitale. L'imputata, che si è dichiarata innocente, era accusata di essere l'autrice di lettere anonime contro la palermitana, che in passato è stata anche étoile dell'Opéra di Parigi. Nelle missive si contestava a Eleonora Abbagnato di aver favorito alcune danzatrici a discapito di altre.

La vicenda risale al 2016. In una delle lettere, si chiede ai vertici della Fondazione di intervenire contro Abbagnato. "Questa maledetta donna usa l'ente a suo uso e consumo - si legge - Mandala via subito! Insieme al suo socio d'affari, hanno progettato di far morire la struttura del corpo di ballo e creare una compagnia loro". In altre missive la direttrice viene definita una "incapace", "una finta bionda".

Abbagnato aveva dunque deciso di presentare un esposto alla Procura di Roma chidendo indagini per risalire all'identità del mittente anonimo. A segnare la svolta nelle indagini è il contributo di Daniele Cipriani, imprenditore nel settore della danza, che riconosce la scrittura della prima lettera collegandola alla madre di una danzatrice che in passato si era lamentata proprio con lui del comportamento di Eleonora Abbagnato con la figlia. La grafia è la stessa che compare sulle etichette dei vasetti di marmellata fatti dalla donna. Le perizie confermano l'intuizione e da lì si arriva alla condanna di ieri.