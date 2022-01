Rap, ecco le strade che saranno pulite dalle spazzatrici: "Niente auto parcheggiate dalle 21 alle 3"

La Rap rende noto il calendario settimanale delle strade che saranno pulite dalle macchine spazzatrici e lancia l'ennesimo appello ai cittadini: "Non parcheggiate le auto nelle vie indicate, dalle 21 alle 3. Collaborate per non incappare in sanzioni".

Così l'ex municipalizzata che in sinergia con l'ottava circoscrizione, la polizia municipale e l'Amat - interverrà in via XX Settembre (oggi), via Giusti e via Rapisardi (martedì), via Alessi e via Autonomia Siciliana (mercoledì), piazza Principe di Camporeale (giovedì), via Don Orione (venerdì).

Oltre alle spazzatrici, la Rap metterà in campo una squadra di netturbini con motocarro al seguito per rimuovere i rifiuti illecitamente abbandonati in strada.