"Legami con la mafia", l'elenco dei supermercati sequestrati a Lucchese

Sigilli all'impero dell'imprenditore Carmelo Lucchese. Ecco l'elenco dei beni finiti sotto sequestro con l'operazione denominata "Schiticchio" e riconducibili a Elle Trust e Gamac Group, quest'ultima con sede primaria a Milano e sede secondaria a Palermo, in corso Finocchiaro Aprile 110. Le attività resteranno aperte e affidate a un amministratore giudiziario.

La lista completa

1. Conad superstore, corso Finocchiaro Aprile 112, Palermo;

2. Conad superstore, viale Michelangelo 2200, Palermo;

3. Conad, via Argento 32/34, Palermo;

4. Conad, via Sunseri 6/7, Palermo;

5. Todis, via Re Federico 20, Palermo;

6. Todis, via Capricorno 9, Palermo;

7. Todis, corso Finocchiaro Aprile 195, Palermo;

8. Conad superstore, strada statale 113, Carini;

9. Conad, via Passo del Carretto 93, Bagheria;

10. Conad, strada stata 121, Bolognetta;

11. Conad, contrada Bassetto, San Cipirello;

12. Todis, via Papa Giovanni XXIII, Bagheria;

13. Todis, presso Centro Himera, contrada Tonnarella, Termini Imerese.