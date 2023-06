Furti in serie e "spaccate", nel mirino centri scommesse e negozi per animali: la polizia individua due trentenni

Due palermitani, già detenuti, sono adesso accusati di altri furti perpetrati tra il febbraio 2021 e gennaio 2023, diversi dei quali commessi con la "spaccata". La polizia, su delega della Procura, ha notificato ai due, V.V., 30 anni, e M.G., 33 anni, che si trovano in carcere al Pagliarelli, l’ordinanza del gip con la quale viene ricostruita una lunga serie di assalti. L’attività di indagine è stata condotta dai falchi della squadra mobile grazie all’analisi dei sistemi di videosorveglianza, all’analisi tecnico-scientifica degli elementi trovati sui luoghi e attraverso i tradizionali servizi di osservazione.

La lista dei furti

Il modus operandi era ricorrente: agendo con volto travisato, attraverso la forzatura dei varchi di accesso, entrambi accedevano all’interno dei diversi esercizi commerciali asportando denaro e merce varia. Ecco le attività commerciali che sarebbero finite nel mirino di entrambi secondo quanto ricostruito dalla polizia: l'1 febbraio 2021 "I miei amici cani" in via Dalla Chiesa, il 4 febbraio 2021 Vilardo in via Abruzzi, negozio di alimentari in via Lo Jacono il 5 marzo 2021, il 13 marzo il negozio di articoli fotografici Ricca in via Leopardi, il 15 marzo il supermercato in via Maddalena. Mentre sono contestati solo a V. V., un tentato furto in una tabaccheria in via Guardione avvenuto il 22 dicembre 2022 e i due furti con "spaccata" ai danni di due centri scommesse, uno in via Perez avvenuto il 31 dicembre 2022 e l'altro in viale Lazio commesso il 9 gennaio 2023.

Gli arresti nei giorni scorsi

L’attività di indagine si accompagna a un capillare controllo del territorio condotto dalle volanti, che lo scorso 14 giugno ha permesso di sventare un’altra "spaccata"e due furti che hanno portato all’arresto di tre persone e alla denuncia di altre due.

Denunciato quarantenne alla Stazione

Stamattina invece, sempre nell'ambito dei controlli del territorio, un quarantenne in libertà vigilata è stato visto dagli agenti di polizia mentre camminava nella zona della Stazione con "arnesi da scasso". L'uomo è stato bloccato e denunciato.