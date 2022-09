Election day, dopo il sorteggio degli scrutatori il Comune pubblica l'elenco dei sostituti

Dopo il sorteggio degli scrutatori che saranno impiegati nell'election day del 25 settembre, che si è svolto il 31 agosto scorso in pubblica adunanza presso l'Ufficio Elettorale, il Comune ha pubblicato anche l'elenco dei sostituti suddivisi per circoscrizione.

A Palermo nelle ultime elezioni che si sono celebrate, ovvero le Comunali del 12 giugno scorso, si è registrato il forfait improvviso di 174 tra presidenti e scrutatori. La rinuncia di massa - avvenuta in gran parte dei casi all’ultimo minuto - scatenò il caos, con i seggi che aprirono anche con 7 ore di ritardo. Inoltre, la Procura decise di aprire un'indagine sul caso tutt'ora in corso.

A tal proposito, giova ricordare che "è obbligatorio" dopo la designazione da parte del presidente della Corte d'Appello presentarsi come scrutatori e "coloro i quali, essendo designati all'ufficio di presidente, di scrutatore o di segretario, senza giustificato motivo rifiutano di assumerlo o non si trovino presenti all'atto dell'insediamento del seggio, incorrono nella multa da 206 a 516 euro". Questo è quanto prevede il decreto del presidente della Repubblica numero 570 del 16 maggio 1960.

Stessa sanzione è prevista per chi si allontana dal seggio "prima che abbiano termine le operazioni elettorali". Per queste violazioni si procede con giudizio direttissimo. Naturalmente è possibile rinunciare all'incarico, ma solo per "giustificati motivi" e, secondo le norme, la rinuncia deve essere comunicata agli uffici comunali entro 48 ore dalla nomina, proprio per consentire di provvedere alla sostituzione degli assenti, ricorrendo ai nominativi presenti nell'apposita graduatoria stilata contestualmente a quella delle prime nomine.