Efficienza energetica, a Godrano in arrivo 654 mila euro per il municipio, la biblioteca e un ex asilo

A Godrano in arrivo 654 mila euro dal ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica per interventi di efficientamento energetico al municipio, nella biblioteca comunale e nell'edificio ex asilo San Marino. Le risorse finanzieranno tre progetti presentati lo scorso ottobre su iniziativa dell'amministrazione comunale guidata dal sindaco Daniele Bellini con il supporto tecnico dell'Agenzia di sviluppo del Mezzogiorno presieduta da Giuseppe Sciarabba. I lavori, come prevede il bando, dovranno essere completati entro il 30 giugno 2023.

Al municipio verranno sostituiti tutti gli infissi con schermature solari generatori di calore. Saranno inoltre sostituite tutte le pompe di calore. L'importo degli interventi ammonta a 240 mila euro. Infissi e pompe di calore nuovi anche nei locali dell'ex asilo San Marino, dove verrà anche installato un impianto fotovoltaico di 10 Kw per un importo dei lavori pari a 168 mila euro. Nella biblioteca comunale, infine, con 245 mila euro si procederà alla sostituzione di tutti gli infissi, al rifacimento delle vetrate interne e al cambio di tutte le pompe di calore.

"Con questi interventi - dice il sindaco Bellini - si avrà una riduzione della dispersione del calore e nello stesso tempo si avrà anche riduzione dei consumi energetici negli edifici comunali, grazie anche all’impianto fotovoltaico di 10 Kw. Ringrazio tutto il personale dell’ufficio tecnico comunale che ha creduto in questo progetto, mettendo il loro impegno per completare la progettazione e tutti gli atti che hanno portato al finanziamento".

Un plauso al sindaco Bellini per l'importante risultato nella direzione della transizione verde degli edifici pubblici - conclude Sciarabba - anche con l'obiettivo di contrastare l'aumento dei prezzi delle forniture dell'energia elettrica".