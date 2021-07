Effetto lockdown sul mercato dell'auto in città, crolla il numero delle immatricolazioni: -25,8 per cento nel 2020

Subisce pure il mercato dell'usato (-11,5 per cento), ma in dieci anni, dal 2010 al 2020, il numero di auto circolanti è aumentato. Cresce, invece, il numero dei nuovi motocicli

Effetto lockdown sul mercato dell'auto a Palermo: il numero dei nuovi veicoli immatricolati nel 2020 è crollato rispetto all'anno precedente del 25,8 per cento. In più, stando a una nota dell'Ufficio Statistica del Comune che riprende i dati locali contenuti nell'ultimo rapporto dell'Aci, "il numero di autovetture immatricolate è decisamente più basso rispetto a quelle immatricolate dieci anni prima: rispetto al 2010, infatti, si registra una diminuzione del 52,2 per cento".

E anche nel confronto con il 2015, il numero complessivo registra una diminuzione del 16,1 per cento. Subisce pure il mercato dell’usato dove, dopo sei anni di crescita, nel 2020 i trasferimenti di proprietà di autovetture sono diminuiti dell’11.5 per cento. Nei dieci anni compresi fra il 2010 e il 2020 il numero di auto circolanti a Palermo, però, è aumentato di 2958 unità (0,8 per cento).

Le immatricolazioni di motocicli, a differenza delle auto, non hanno risentito invece dell’effetto lockdown: sono stati immatricolati 3.649 motocicli, con un incremento del 3,6 per cento rispetto al 2019. Nonostante i quattro incrementi consecutivi nelle immatricolazioni registrati fra il 2014 e il 2017 e gli incrementi del 2019 e del 2020, rispetto al 2010 si registra ancora una diminuzione del 44,7 per cento. Nel confronto con il 2015 si registra invece un incremento del 29,8 per cento".