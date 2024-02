Un'esplosione di colori: il boom di Educarnival, in diecimila attraversano le strade del centro

Diecimila persone in festa per le strade del centro, 77 scuole di ogni grado coinvolte. Sono i numeri della sfilata di Educarnival, la manifestazione nata nel 2015 con l’intento di consolidare la tradizione del Carnevale palermitano attraverso il contributo culturale e artistico delle scuole di ogni ordine e grado del capoluogo siciliano e della sua provincia. Bambini e ragazzi domenica si sono radunati in piazza Croci tra carri, maschere e allestimenti scenici di ogni tipo, per poi attraversare il viale della Libertà e via Ruggero Settimo.

Durante la sfilata si sono alternate esibizioni musicali, coreutiche e drammatizzazioni, e il corteo è confluito infine a piazza Verdi. Sulla scalinata del Teatro Massimo, alla presenza del sindaco Lagalla e dell’assessore Tamajo, una rappresentanza di studenti e studentesse ha sfilato con abiti ispirati alla Belle Époque per evocare il tema di questa settima edizione “Immaginare Palermo e la sua provincia”.

Ieri le attività di Educarnival sono proseguite nelle sezioni delle “scuole in ospedale” dell’ospedale dei Bambini e dell’ospedale Civico con l’intento di portare i festeggiamenti del Carnevale anche tra i piccoli pazienti ricoverati. "È stato un momento bellissimo - dichiara Aristide Tamajo, assessore all’Istruzione del Comune - per il quale ringrazio gli studenti, i dirigenti e tutto lo staff delle scuole Medi, Lombardo Radice, Regina Margherita, Meli e Garibaldi che con le loro performance e con tanto impegno hanno regalato una mattinata di spensieratezza e sorrisi a quei bambini della nostra città che vivono un momento delicato e di fragilità. Un ringraziamento da parte dell’Amministrazione va a Gaetano Galvagno, presidente dell’Ars, a Domenico Cipolla, direttore del pronto soccorso pediatrico dell’Ospedale dei bambini, a Giovanbattista Ruffo, direttore del dipartimento di ematologia del Civico, a Calogero Sciamè e ai dirigenti scolastici Marcella Polimeno, Gloria Casimo e Francesco Camillo, per la loro determinante e concreta collaborazione".