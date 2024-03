Bimbi esplorano la Kalsa con Addiopizzo, visita al museo e alle botteghe artigianali

"Educare alla bellezza" è il titolo delle attività di esplorazione urbana e culturale che coinvolgono i minori del quartiere Kalsa e dove da molti anni Addiopizzo opera per prevenire e contrastare fenomeni di devianza e di disagio sociale giovanile.

La seconda iniziativa di "Educare alla bellezza" si è svolta ieri e ha visto la partecipazione di 20 bambini e ragazzi alla scoperta di Minimupa, mini museo Palermo, un piccolo spazio che contiene "grandi idee", in vicolo San Carlo, nel cuore dell’antico quartiere arabo della città, la Kalsa. E’ uno spazio interattivo dove è possibile giocare con la storia e con l’arte. E’ uno spazio in continuo dialogo con la città per scoprire l’appartenenza ai nostri luoghi per rispettarli e prendercene cura. Storia, arte, scienze, ambiente e tecnologia sono i temi per esplorare la cultura locale. A margine della visita di Minimupa, il percorso di esplorazione urbana è proseguito per la Kalsa alla scoperta di botteghe artiginiali e di personaggi che hanno dato lustro alla città e al quartiere.

L’iniziativa rientra nell’ambito del progetto QuattroPuntoZero che vede Addiopizzo partner assieme ad una ampia rete di soggetti impegnati sul territorio del centro storico, in cui saranno realizzati interventi di valorizzazione del patrimonio culturale attraverso la creazione di una scuola di mestieri ed iniziative di inclusione socio educativa. Il percorso nasce dalla necessità di cambiare prospettiva, di oltrepassare i confini di una piazza, quella della Magione, che è gioia e orgoglio, ma che a volte può trasformarsi in un labirinto senza uscita per chi qui cresce e si trova a dover convivere con fenomeni di degrado e di illegalità diffusa.