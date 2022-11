Dal liceo classico allo scientifico a indirizzo cinese, il Maria Adelaide presenta la nuova offerta formativa

L'Educandato Maria Adelaide presenta l'offerta formativa 2022/2023 e organizza due giornate di open day per fornire informazioni alle famiglie degli studenti interessati.

All’interno del panorama scolastico della città di Palermo, l’Educandato Maria Adelaide, con i suoi oltre 200 anni di storia, ricopre un ruolo di primissimo piano. Un’offerta formativa moderna e completa che affonda le sue radici nella storia e nella tradizione dell’Istituto. Fondato nel 1779 da Ferdinando III, oggi, dopo 230 anni di attività, il Maria Adelaide è proiettato verso il futuro con una struttura innovativa e di respiro internazionale. Al suo interno, infatti, sono presenti tre ordini di scuola: primaria, secondaria di primo grado, secondaria di II grado (liceo classico, liceo classico europeo esabac e liceo scientifico internazionale a indirizzo cinese).

Il liceo classico ha un’antica tradizione che affonda le sue radici negli anni della fondazione dell’Educandato. Per questo indirizzo, oltre alla tradizionale offerta formativa, sono previsti per tutto il quinquennio gli insegnamenti di: inglese, francese, diritto ed economia.

Il liceo classico europeo esabac, invece, rappresenta la rimodulazione dell’indirizzo tradizionale attraverso l’insegnamento, con docenti madrelingua, di materie veicolate interamente in lingua straniera. Questa scelta permette di ottenere il doppio diploma Esabac valido per l’accesso sia nelle università italiane che in quelle francesi.

Il liceo scientifico internazionale a indirizzo cinese consente il conseguimento di un diploma valido per l’accesso nelle strutture accademiche cinesi. Il percorso didattico prevede l’affiancamento con docenti madrelingua (inglese e cinese) e la possibilità di soggiorni studio all’estero.

L’istituto, inoltre, propone un’offerta didattica a “tempo pieno” non esaurendosi solo alle attività mattutine tradizionale ma proponendo anche: opzioni convittuali (h24) e semi-convittuali (in orario pomeridiano fino alle 17:30), corsi di musica, attività laboratoriali, servizio mensa e diverse attività di socializzazione.

Per le iscrizioni c’è tempo fino al 28 gennaio attraverso il sito del ministero dell’Istruzione con i seguenti codici: PAEE89401P (scuola primaria), PAMM89401N (scuola media) e PAPC12000A (licei).

Per avere una visione completa ed approfondita l’Educandato Maria Adelaide organizza un open day, nel mese di dicembre, attraverso il quale sarà possibile conoscere tutti i dettagli dell’offerta formativa dell’Istituto. Superata l’emergenza Covid, quest’anno gli appuntamenti open day si svolgeranno in presenza presso i locali dell’istituto a Palermo in corso Calatafimi 86. Sabato 3 dicembre dalle 15 alle 19 e sabato 17 dicembre dalle 9 alle 13.

Tutte le informazioni sull’Open Day 2021 è possibile trovarle sul sito ufficiale dell’Educandato Maria Adelaide al seguente link https://www.educandatomariadelaide.edu.it/index.php/open-day-2021-22. Per maggiori informazioni e per i dettagli sulle iscrizioni (per le famiglie che iscrivono due o più figli sono previste agevolazioni) è possibile contattare l'Educandato al numero di telefono 091 6572233 o inviare una mail a pave010005@istruzione.it, con la possibilità di concordare anche una videochiamata.