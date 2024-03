Edilizia, dai centri commerciali agli hotel: aumentano gli oneri di urbanizzazione

Il Consiglio comunale ritocca all'insù gli oneri di urbanizzazione per le diverse tipologie di insediamenti edilizi: dai centri commerciali agli impianti sportivi, passando per chiese, ospedali, aree artigianali, alberghi e stabilimenti balneari. Il provvedimento riguarda le nuove costruzioni e quelle non ancora ultimate, che andranno così a conguaglio (La tabella con tutti gli oneri).

"Dopo 8 anni - dichiarano gli assessori Giuliano Forzinetti (Attività produttive) e Maurizio Carta (Urbanistica) - si procede a una revisione totale delle tabelle degli oneri, rendendole più adeguate alle attuali situazioni e specificità del territorio comunale, inserendo e coordinando tutte le disposizioni vigenti contenute nella legge regionale 16 del 2016 in recepimento sul testo unico dell'edilizia. Un provvedimento che fa chiarezza e dà certezza di tempi e procedure ai privati che intendano investire nella riqualificazione e nello sviluppo urbano".

Sulla scorta della delibera approvata oggi in Consiglio, gli uffici del Comune adesso stanno lavorando alla delibera di Giunta, che conterrà lo schema tipo per le convenzioni edilizie in variante al piano regolatore. Le convenzioni che verranno sottoscritte fra il Comune e i privati sono il presupposto al rilascio del permesso per costruire nelle aree dove i vincoli al Prg sono decaduti da oltre 5 anni. "In queste aree - spiega l'assessore Forzinetti - è prevista una riduzione degli oneri, laddove il privato eseguirà opere di pubblica utilità in convenzione con il Comune".

"Mi preme evidenziare l'importanza del lavoro svolto in seno alla Commissione consiliare, con particolare riferimento all'attenzione garantita a sostegno degli interventi di iniziativa privata volti alla pubblica fruizione e agli impianti sportivi. Il provvedimento, approvato dal Consiglio comunale, non sarà un mero adeguamento Istat delle tariffe, ma servirà a dare indicazioni chiare e semplici che non lascino spazio alle interpretazioni a garanzia dell'iter istruttorio dei procedimenti amministrativi", dichiara Leopoldo Piampiano, consigliere comunale di Forza Italia e componente della commissione Urbanistica.