Edilizia, D'Anca-Danese (Filca Cisl): "Necessario potenziare organico uffici tecnici enti locali"

"Accogliamo con soddisfazione la notizia dell'assunzione di nuove figure per il Pnrr, che andranno a formare le squadre di pronto intervento per supportare le amministrazioni locali nelle gestioni delle procedure complesse, dagli appalti all'autorizzazione dei progetti, agli investimenti ma chiediamo, altresì, che vengano immediatamente potenziati e rimpinguati, con personale competente e adeguato, gli organici degli uffici tecnici".

Lo dicono, in una congiunta, i segretari regionale e provinciale della Filca Cisl, Paolo D'Anca e Francesco Danese, che aggiungono:" Se così non fosse ci troveremo di fronte all'ennesima occasione di sviluppo produttivo per la nostra terra buttata alle ortiche, l'ennesimo treno perso per il rilancio economico della Sicilia. Quindi chiediamo - concludono- che si programmi al più presto un tavolo tecnico di coordinamento, di coesione sociale con tutti gli enti locali per prevedere un pacchetto di interventi necessari e urgenti che contemplino anche la manutenzione e la messa in sicurezza dei territori, che versano in condizioni disastrate perché i cittadini non ne possono più e non meritano condizioni di vivibilità da terzo mondo".