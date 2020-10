La proposta: "Spazi verdi e un'area giochi al posto dell'ecomostro di via Tiro a Segno"

“Il Movimento 5 Stelle ha trasmesso una nota al Sindaco e all’assessore Prestigiacomo per chiedere di avviare le procedure per la demolizione dello scheletro abusivo in cemento armato di via Tiro A Segno ed un progetto di rigenerazione dell'area con una piazza, spazi verdi ed un'area giochi per bambini". Lo dichiarano Antonino Randazzo, Capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio comunale e Pasquale Tusa, consigliere di Seconda Circoscrizione del M5S.

L'edificio dal 2018 è stato acquisito dal Comune di Palermo dall'Agenzia dei Beni Confiscati alla Mafia. "Abbattere questo mostro abusivo - dicono - consentirebbe di riqualificare una ulteriore area nella zona di Sant’Erasmo che oggi si presenta deturpata e nel degrado assoluto; un edificio che in passato è stato utilizzato addirittura dalla criminalità come deposito di auto e moto rubate".