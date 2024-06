Arrivano a Palermo gli ecocompattatori per il riciclo delle bottigliette di plastica che danno premi in cambio

Degli ecocompattatori itineranti, dal centro alle periferie, per la raccolta e il riciclo della plastica capaci di raccogliere - se utilizzati al meglio - fino a un milione di bottigliette al mese, dando in cambio premi a chi conferisce. E' questo il senso di Recopet, il progetto che porta la firma di Corepla e che vuole non solo migliorare la raccolta differenziata a Palermo, sgravando l'amministrazione, ma anche sensibilizzare i cittadini a tenere comportamenti virtuosi nei confronti dell'ambiente.

Delle 40 macchinette mangiaplastica da installare, al momento ce ne sono in funzione soltanto 6 e si trovano in viale Campania (angolo via Lazio), piazzale John Lennon (angolo via Giotto), via Giuseppe Cimbali (angolo via Ammiraglio Rizzo), via Ugo Falcando (angolo via Valerio Rosso), via Rocco Jemma (zona Oreto) e via Pindaro (a Mondello). Le prossime saranno posizionate nei mesi avvenire in tutte le circoscrizioni e anche nei centri commerciali. Grazie a Garby e al supporto di Amg Energia, le macchinette saranno installate in prossimità di nuovi punti di prelievo di energia.

Come guadagnare conferendo la plastica

Grazie al riciclo delle bottiglie per bevande in Pet, ciascun ecocompattatore di nuova generazione potrà raccogliere fino a 5 tonnellate l'anno di plastica da riciclare e rigenerare nel segno del "bottle-to-bottle": le vecchie bottiglie in plastica diventeranno in sostanza nuove bottigliette.

Ma come si fa a guadagnare punti riciclando la plastica? Bisogna scaricare l'app Recopet (disponibile sia su iPhone che su Adroid), portare le bottigliette vuote nell'ecocompattatore più vicino, inserire la plastica non schiacciata assicurandosi che il codice a barre dell'etichetta sia ben visibile. Terminato il conferimento, all'interno dell'app, bisogna premere il tasto "scansiona codice a barre" generato sul display della macchina. Per ottenere buoni sconto è però necessario riciclare minimo 100 bottiglie.

Cassuti, presidente Corepla: "Economia circolare basata sul riciclo"

Recopet è il primo dei progetti del Consorzio in programma in Sicilia che, con una raccolta differenziata pro capite pari a 24,9 chili, in linea con la media nazione dei 25 chili, si prepara ad accogliere anche per questa estate importanti flussi di visitatori e ha quindi la necessità di rendere il territorio pronto ad attrarre turisti sempre più orientati verso una cultura della sostenibilità. “Siamo molto felici del percorso fatto fin qua e di essere arrivati anche nel capoluogo di questa bellissima regione - ha dichiarato Giovanni Cassuti, presidente Corepla -. Fino a ora sono state oltre 1 milione le bottiglie in Pet avviate a riciclo grazie all’installazione capillare dei nostri ecocompattatori sul territorio nazionale, un lavoro sinergico che gratifica gli sforzi compiuti in materia di economia circolare e consolida il modello italiano di eccellenza basato sul riciclo. Siamo convinti che, grazie alla collaborazione con il Comune e Rap, sarà possibile incoraggiare e diffondere questo sistema virtuoso e migliorare ulteriormente questi importanti risultati".

Alongi, assessore all'Ambiente: "La plastica è una risorsa per tutti"

L’iniziativa si inserisce in una serie di azioni volte a contrastare la dispersione dei rifiuti nell’ambiente con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini a fare una corretta raccolta differenziata e contribuire ad aumentare la consapevolezza di come la plastica possa rappresentare una risorsa per tutti, se correttamente riciclata, e di preservare l’importante patrimonio artistico e naturalistico siciliano. "Esprimiamo il nostro plauso a questo innovativo progetto promosso da Corepla, in collaborazione con il Comune di Palermo e la Rap - aggiunge l’assessore alle Politiche Ambientali Pietro Alongi -. Questa iniziativa è solo una delle tante che il mio assessorato sta avviando e supportando con un percorso virtuoso che guarda in maniera primaria a una raccolta differenziata in linea con una città green. Questa sfida la vinciamo soltanto attraverso un percorso di collaborazione che vede insieme pubblico e privato, che lavorano in sinergia nell'interesse dell'ambiente".

Todaro, presidente Rap: "Differenziare significa ridurre il materiale da portare in discarica"

La raccolta differenziata a carico di Rap potrebbe così snellirsi, permettendo ai cittadini persino di guadagnare conferendo la plastica nel modo corretto. "La raccolta differenziata - spiega il presidente di Rap Giuseppe Todaro - è condizione essenziale per un corretto trattamento dei rifiuti. Se non si potenzia questa parte della filiera, qualsiasi altro processo si rivelerà vano. Differenziare e riciclare significa ridurre la quantità di materiale da portare in discarica, ma soprattutto abbattere gli sprechi, economizzare le risorse e difendere l’ambiente. Anche per questo riteniamo strategiche tutte le attività volte a promuovere e sostenere politiche ambientali basate sul riuso e riciclo dei rifiuti. In questa ottica rientra naturalmente anche la raccolta selettiva delle bottiglie in Pet (per uso alimentare), con l’obiettivo di riconoscere una premialità nell’ambito del circuito che sarà creato in tempi molti celeri, migliorando anche la consapevolezza dei cittadini. In questo contesto si inquadra perfettamente la collaborazione con Corepla. Perché grazie a iniziative come questa, attraverso il coinvolgimento attivo di tutti, anche delle utenze più piccole, cresce la consapevolezza e l’abitudine al riciclo e riuso dei rifiuti".

Figuccia, capogruppo Lega al Consiglio: "Mentre Bellolampo brucia, la città è sporca"

Il battesimo avviene all'indomani di una notte d'incendi a Bellolampo. "Apprendo che l'amministrazione comunale insieme con i vertici della Rap - ha dichiarato Sabrina Figuccia, presidente della Terza Commissione Consiliare e capogruppo della Lega al Consiglio comunale di Palermo - ha presentato un importante progetto per la sensibilizzazione dei cittadini verso i comportamenti virtuosi, finalizzati al contrasto della dispersione dei rifiuti e allo sviluppo di una cultura circolare con l’obiettivo di aumentare la consapevolezza di come la plastica possa rappresentare una risorsa per tutti, se correttamente raccolta e riciclata. Sono davvero felice di questo, ma non posso negare quanto questo sembri ridondante in un momento in cui la discarica di Bellolampo brucia per l'ennesima volta, la città è sporca e piena di rifiuti, ogni giorno sorgono discariche abusive in ogni angolo di Palermo, mentre i turisti restano incantati dalle bellezze artistiche ma nauseati dai rifiuti, tanto da paragonare la nostra città a una del terzo mondo. Se da una parte è giusto chiedere la collaborazione dei cittadini, dall'altra l'amministrazione non può e non deve sottrarsi dai suoi doveri. Pur apprezzando l'impegno, almeno sulla carta, a non vedersi sono i risultati per una città che non può più attendere e non ha certo bisogno di inutili passerelle".