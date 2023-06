Tutela ecosistema marino, E.On lancia anche a Palermo il progetto Energy4Blue

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il mare gioca un ruolo fondamentale per la regolazione del clima, grazie alla sua capacità di assorbire il calore generato dai gas serra, e rappresenta l’habitat vitale per un ecosistema animale e vegetale che ci protegge da eventi climatici e elementi inquinanti. Per questo è più che mai importante agire per garantirne la tutela e la salvaguardia. Dal 2019, E.On si impegna in questa direzione attraverso Energy4Blue, progetto che prevede azioni concrete volte a contribuire alla tutela dell’ecosistema marino coinvolgendo direttamente i cittadini e le imprese nella riduzione dell’impatto ambientale delle proprie attività. Il progetto rientra nella missione Make Italy Green di E.On per rendere l’Italia più verde creando un movimento che includa clienti, partner, dipendenti, stakeholder e cittadini nella creazione di un futuro migliore e realmente più sostenibile, diffondendo consapevolezza e buone pratiche in tutto il Paese. In questa cornice, E.On ha dato vita alle Summer School di Energy4Blue per coinvolgere anche le giovani generazioni nel movimento green più grande d’Italia.

“La nostra mission è creare il movimento #MakeItalyGreen per un'Italia più verde e un futuro migliore. Questo per noi non riguarda solo il business ma è uno scopo che guarda oltre: per questo siamo convinti che la collaborazione e l’azione congiunta con le associazioni, le istituzioni e il mondo accademico siano essenziali. Siamo davvero contenti di poter coinvolgere i giovani in queste opportunità di formazione, insieme a partner ed esperti d’eccellenza, per generare cultura intorno ai temi del mare e della sostenibilità e fare il prossimo passo per la crescita del movimento green" ha commentato Frank Meyer, Ceo di E.On Italia.

Nel mese di giugno, 40 studenti sono stati coinvolti nella summer school coordinata dal biologo Antonio Scannavino nell’ambito di Save the Wave a Mondello. Gli studenti di una classe di scuola media dell'istituto Rapisardi-Garibaldi ed una di scuola superiore del liceo scientifico Galileo Galilei, entrambi di Palermo, sono stati coinvolti in attività pratiche e coinvolgenti con lo scopo di riconnettere i giovani al mare e far capire loro l'importanza di agire per la sua tutela e rigenerazione. Attraverso uscite in barca e attività di snorkeling i ragazzi e le ragazze hanno osservato l'ecosistema marino della riserva, approfondendo il ruolo che questo ha per la biodiversità e la conservazione marina, nonché le misure adottate per proteggerlo. In questo modo, hanno compreso in maniera approfondita i benefici delle riserve marine e le sfide che affrontano nella salvaguardia dell'oceano.

Il laboratorio di Water Experience ha permesso agli studenti di imparare a praticare il sup in modo sicuro e responsabile, mentre il laboratorio di esplorazione marina di scoprire e riconoscere i principali abitanti dei nostri fondali marini a bordo del semi sommergibile Nemo nel golfo di Mondello e nella riserva di Capo Gallo. Attraverso il laboratorio “Save the Wave”, inoltre, i partecipanti hanno scoperto il ruolo giocato dalle foreste del mare, prendendo parte a tutte le fasi della realizzazione di un piccolo impianto pilota di Posidonia oceanica per il recupero della prateria locale. Nel corso della Summer School, è stato rinforzato l’impianto di Posidonia di circa 15 mq, utilizzando mezzi di trasporto a basse emissioni, veicoli elettrici e mezzi a pagaia per ridurre l'impatto ambientale. Attraverso l'eliminazione delle emissioni di biossido di carbonio durante tutte le operazioni, dalla raccolta delle talee e dei semi presso le zone di accumulo al posizionamento presso l’impianto pilota, il progetto rende possibile svolgere attività di riforestazione in modo sempre più rispettoso dell'ambiente.

Nel mese di aprile 2022, infatti, proprio nella baia di Mondello è stato realizzato il primo progetto pilota nell'ambito del progetto Save the Wave con il supporto di E.On, che ha visto la riforestazione di un'area di 100 metri quadrati con Posidonia oceanica. In totale sono state piantumate circa 800 talee con 2400 fasci, per una densità media di 24 fasci al metro quadro.