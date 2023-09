VIDEO | Dal Kenya a Camporeale, la favola di Duncan: "Cresciuto in strada tra botte e droga, oggi preparo la caponata siciliana"

Abbandonato dai genitori, ha conosciuto la fame e fumato la colla. Poi la svolta: dopo aver studiato in un orfanotrofio a Nairobi e vinto una borsa di studio che gli ha permesso di laurearsi in Scienze gastronomiche nel Torinese, da quattro anni lavora per l'azienda di prodotti biologici Valdibella

La sua vita è stata dura, tra botte e droga. Duncan Okech, 30 anni, è nato in Kenya dove ha vissuto tutta la sua adolescenza. Abbandonato dai genitori, ha conosciuto la strada e la fame, fumando la colla per dimenticare. Poi la svolta: dopo aver studiato in un orfanotrofio a Nairobi e vinto una borsa di studio che gli ha permesso di laurearsi in Scienze gastronomiche nel Torinese, da quattro anni lavora per l'azienda di prodotti biologici Valdibella. Qui rivisita le ricette siciliane, una tra tutte quella della caponata che prepara con succo d'uva e senza zucchero. La sua storia è racchiusa nel suo libro "Tieni il tuo sogno seduto accanto a te". Di recente ha aperto le porte dell'azienda ai visitatori dei Borghi Tesori Fest, cui ha fatto conoscere e assaggiare i suoi prodotti