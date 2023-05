Dallo sport alla pedicure, svago e relax per i ragazzi autistici e le famiglie

Bambini, genitori e operatori del sociale tutti insieme per un giorno tra laboratori, giochi e sport. Si è tenuta oggi, sabato 27 maggio 2023, la seconda edizione di “Due Primavere Blu”, la manifestazione promossa dall’Associazione di Promozione Sociale 5atuttotondo, Parlautismo e dalla rete di oltre 20 associazioni che si occupano di autismo, insieme all'Esercito Italiano, vede il patrocinio del presidente Ars, Gaetano Galvagno, e dell’assessorato alle Politiche Sociali del Comune.

All’interno della “Città Esercito - Tenente Carmelo Onorato” sono stati diversi i laboratori attivati per l’occasione, dedicati rispettivamente ai bambini e ai loro genitori, con anche momenti di attività condivise come quello dello yoga, e ancora il laboratorio di manicure e pedicure, fino a quello dei balli. Una giornata per le famiglie, con il chiaro intento di fornire non solo un momento di relax ai genitori, ma anche un esempio concreto di gestione e condivisione quotidiana del bambino a casa.

"Tengo particolarmente a questa iniziativa, che non ha costi per l’amministrazione comunale grazie alla rete di solidarietà diffusa e al patrocinio della presidenza regionale - commenta l'assessore alle Politiche Sociali Rosi Pennino -. È una giornata di progetto-respiro, destinata all'individuazione di servizi e momenti che consentano da un lato inclusione e dall’altro di poter regalare alle famiglie momenti di ‘respiro’ che è certamente l’obiettivo che i servizi integrati dedicati alla disabilità devono raggiungere".

Tra le diverse attività anche i laboratori di creazione quadri natura, fiori di carta, argilla e orto in vaso, oltre alla creazione del totem ufficiale della manifestazione. E poi ancora lo sport, con l’atletica leggera e il tennis, esibizioni di capoeira, laboratorio della frutta martorana fino allo spettacolo di bolle. Tutto questo grazie alle decine di volontari delle associazioni che hanno seguito passo passo i partecipanti in ogni momento della giornata, con l’obiettivo di regalare sorrisi e spensieratezza.