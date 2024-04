Spaccia nella zona di viale delle Scienze, arrivano i poliziotti in incognito e lo arrestano

Spaccia nella zona di viale delle Scienze, arriva la polizia e lo arresta. A finire in manette un 32enne (V. D. le sue iniziali). Gli agenti lo hanno pizzicato nel corso di un servizio di controllo del territorio realizzato in incognito. L'uomo è stato arrestato in flagranza mentre spacciava.

"In particolare - dicono dalla questura - gli agenti lo hanno visto scambiare stupefacenti e denaro dopo aver estratto un involucro contenente marjuana dalla cavità di alcuni tubi metallici di un ponteggio. Dopo sono scattate le perquisizioni personali e domiciliari che hanno accertato come nel suo temporaneo domicilio il 32enne detenesse anche un bilancino e tutto il necessario per il confezionamento". L’uomo è stato tratto in arresto e lo stupefacente sequestrato. Il provvedimento è stato poi convalidato dal giudice.