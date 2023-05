Tredici chili di hashish e cocaina in un sottotetto: arrestato e subito liberato un impiegato

Sei chili e mezzo di hashish e 6 chili e mezzo di cocaina, nascosti in alcuni sacchetti, con dei pizzini sui quali erano riportati una serie di cifre. E' questo che hanno ritrovato i carabinieri nel sottotetto di un condominio di via dei Cipressi, alla Zisa. Uno spazio comune, di cui tutti i residenti avrebbero le chiavi, ma che è costato diverse ore di carcere a uno di loro, un impiegato di 64 anni, del tutto incensurato, che è stato poi liberato "per carenza di gravi indizi di colpevelozza" dal gip Giuliano Castiglia.

Resta un mistero a chi appartenga quel carico consistente di droga, che una volta spacciato avrebbe potuto fruttare migliaia di euro, e anche la contabilità riportata su alcuni foglietti di un'agenda. Certo è che non sarebbero di S. B., queste le iniziali dell'uomo arrestato venerdì scorso, difeso dall'avvocato Valentina Aronica, che durante l'udienza di convalida - che si è tenuta sabato - ha rimarcato che tutti i condomini di quel palazzo hanno le chiavi del sottotetto, dove si trovano antenne e cisterne dell'acqua. Il pm di turno, Alessandro Macaluso, aveva chiesto invece la custodia cautelare in carcere.

S. B. è stato fermato venerdì mentre si trovava non lontano dalla sua casa di via Cipressi. Era a piedi ed aveva i sacchetti della spesa in mano quando i carabinieri della stazione Palermo Olivuzza lo hanno prima identificato e poi gli avrebbero chiesto se avesse droga con sé. L'indagato avrebbe risposto di no, ma i militari hanno deciso di perquisire la sua abitazione. Dove non avrebbero trovato nulla. Tra le chiavi in possesso dell'impiegato, però, c'era anche quella del sottotetto, dove l'uomo ha accompagnato senza problemi gli investigatori. Ed è proprio lì che sono stati ritrovati i 13 chili di droga. A quel punto è scattato l'arresto per S. B.

Per il gip, però, non ci sarebbero elementi per sostenere che hashish e cocaina siano proprio dell'indagato, visto che - come ha rimarcato il suo avvocato - quello è uno spazio condominiale, accessibile a tutti i residenti. Da qui la scarcerazione dell'impiegato e le ulteriori indagini per capire a chi appartenga quindi quella droga.