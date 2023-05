Spaccio di cocaina, hashish e marijuana a Termini: due arresti e quattro denunce

E' di due arresti e quattro denunce il bilancio di un'indagine antidroga effettuata dai carabinieri a Termini Imerese.

In manette sono finiti due uomini: un 33enne termitano, che a casa e in macchina aveva 3,4 chili di hashish, 26 grammi di cocaina, 200 grammi di marijuana, materiale per il confezionamento e 3.550 euro; un palermitano di 43 anni, invece, è stato trovato in possesso di 200 grammi di hashish e 4 di cocaina, nonché materiale per il confezionamento.

L’indagine dei carabinieri del reparto territoriale di Termini ha inoltre permesso di denunciare in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Termini Imerese e alla Procura per i minorenni di Palermo due uomini di 24 e 23 anni e un 17enne.

La droga sequestrata è stata inviata al laboratorio di analisi del comando provinciale di Palermo per gli accertamenti di rito. I due arresti sono stati convalidati dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo, il quale ha disposto la custodia cautelare in carcere per il termitano e l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per il palermitano.