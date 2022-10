"Hashish e cocaina dalla Spagna per rifornire le piazze di spaccio di Pagliarelli": 8 condanne

Hashish e cocaina dalla Spagna per rifornire le sempre più fiorenti piazze di spaccio della città, in particolare del territorio di competenza del clan di Pagliarelli. E' quanto era emerso nell'inchiesta dei carabinieri "Brevis 2", messa a segno a dicembre dell'anno scorso. Il gup Ermelinda Marfia, al termine del processo che è stato celebrato con il rito abbreviato, ha deciso di condannare 8 imputati, ma anche di assolverne altri 3, a cominciare dal presunto capo del mandamento, Giuseppe Calvaruso, che venne arrestato con il primo troncone dell'inchiesta il 5 aprile dell'anno scorso, mentre era tornato per Pasqua a Palermo dal Brasile.

Il giudice ha sostanzialmente accolto le richieste dei sostituti procuratori Dario Scaletta, Bruno Brucoli e Federica La Chioma, che avevano coorindato l'indagine. Tuttavia ha anche escluso che Calvaruso fosse a capo del presunto traffico di droga, assolvendolo da tutti i capi d'imputazione. Assolta anche la moglie, Rosa Rita Catalano: sono entrambi difesi dagli avvocati Giovanna Priano e Michele Giovinco. Scagionata anche Barbara Vilardo, difesa dall'avvocato Giuseppe Farina.

Condannati invece gli altri imputati: 12 anni a testa a Giovanni Caruso ed Angelo Costa, 10 anni a Francesco Duecento, 4 anni a Domenico Pangallo. Pene più lievi, invece, per Ugo D'Anna e Antonio Giordano (2 anni ciascuno), un anno e 4 mesi a testa a Filippo D'Alessandro e Antonia D'Alessandro (a quest'ultima è stata anche concessa la sospensione condizionale della pena).

Paradossalmente il secondo troncone dell'indagine è arrivato a sentenza in tempi più brevi del primo: è ancora pendente, infatti, sempre in abbreviato, ma davanti al gup Elisabetta Stampacchia, il processo in cui viene contestato a Calvaruso di essere stato a capo del clan di Pagliarelli e di aver fatto tutta una serie di affari attraverso l'azienda edile di Giovanni Caruso. Il blitz allora portò anche al sequestro del ristorante "Carlo V" di piazza Bologni.