Lo spaccio di cocaina a Villa Zito, lo chef Mario Di Ferro patteggia la pena: non andrà in carcere

Patteggia 4 anni lo chef Mario Di Ferro, che per molto tempo ha lavorato a Villa Zito, ed è accusato di aver spacciato cocaina proprio all'interno del ristorante a clienti di un certo spessore, tra i quali figurava anche l'ex presidente dell'Ars, Gianfranco Miccichè, che tuttavia negò di aver mai visto circolare droga nel locale. L'imputato ha invece sempre sostenuto di non essere uno spacciatore: "Ho solo fatto un favore a qualche amico", come spiegò durante l'interrogatorio di garanzia.

Stamattina il gup ha accolto la richiesta dello chef, assistito dall'avvocato Claudio Gallina Montana, che aveva concordato la condanna con la Procura. In questo modo Di Ferro, che è libero, non andrà in carcere. Esattamente come aveva previsto in un'intercettazione.

Di Ferro era stato arrestato il 29 giugno dell'anno scorso dalla squadra mobile, coordinata dal procuratore aggiunto Paolo Guido e dal sostituto Giovanni Antoci. Con lui furono bloccati anche Gioacchino e Salvatore Sansone, già condannati in passato per spaccio, ma pure Gaetano Di Vara, Giuseppe Megna e Pietro Accetta, che erano stati sottoposti all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Hanno tutti scelto l'abbreviato e per loro il processo proseguirà a marzo. L'indagine fece molto scalpore e in realtà Di Ferro era già finito ai domiciliari ad aprile dell'anno scorso perché era stato sorpreso a cedere cocaina a Giancarlo Migliorisi, allora capo della segreteria tecnica della presidenza dell'Ars, che per questa vicenda fu licenziato dal presidente in carica, Gaetano Galvagno.

L'inchiesta sul presunto giro di cocaina a Villa Zito era nata nell'ambito di un procedimento per mafia, in cui lo chef sarebbe stato intercettato perché avrebbe avuto contatti "con un esponente di spicco di Cosa nostra" col quale avrebbe dovuto avere "un appuntamento riservato". Un fascicolo parallelo di cui neanche ad oggi si sa altro e che è coordinato dal procuratore aggiunto Marzia Sabella. Da lì erano state poi captate le telefonate tra di Ferro e Miccichè (411 in tutto i contatti tra i due, definiti "surreali e illogici" dagli inquirenti) ed erano stati compiuti tutta una serie di pedinamenti per intercettare i passaggi di coca, che sarebbe stata fornita dai Salamone.

Registrando anche le conversazioni tra i dipendenti del ristorante era emerso che in realtà tutti sarebbero stati al corrente del presunto giro di spaccio. Di Ferro aveva però negato di lucrare con la droga: avrebbe solo fatto il favore di procurare qualche dose a "quattro o cinque amici". Nell'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip Antonella Consiglio era stata però riportata - perché considerata una confessione da parte dello chef e dunque una prova - anche una conversazione tra lo chef e il figlio, in cui quest'ultimo lo rimproverava aspramente per il suo comportamento: "Dici di essere furbo e intelligente e poi fai cose così stupide...", diceva il giovane. E il padre replicava: "Ho fatto un favore e si montò una tragedia... Mi hanno liberato, poi si farà il processo e non farò neanche un giorno di galera!". Esattamente come è accaduto.