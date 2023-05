Lo chef di Villa Zito indagato per smercio di cocaina, il Riesame attenua la misura cautelare

Niente più obbligo di dimora a Palermo, ma resta quello di presentazione alla polizia giudiziaria. Questo ha deciso nei giorni scorsi il tribunale del Riesame per il noto chef e gestore di Villa Zito, Mario Di Ferro, 57 anni, che all'inizio di aprile era stato sorpreso dopo aver consegnato tre grammi di cocaina in cambio di 300 euro a Giancarlo Migliorisi, ex capo della segreteria tecnica della presidenza dell'Ars.

I giudici hanno quindi deciso di allentare ulteriormente la custodia cautelare per Di Ferro: già il gip Ermelinda Marfia, durante l'udienza di convalida, aveva deciso di non confermare gli arresti domiciliari come disposti dalla Procura.

L'inchiesta è certamente molto più vasta e quello che è venuto fuori con la vicenda dello chef, che dovrebbe essere solo la punta di un iceberg, ma su tutto il resto al momento non trapela nulla. Erano stati i poliziotti del Sisco e della squadra mobile a bloccare dopo il passaggio di droga Migliorisi. Messo alle strette dopo essere stato trovato con i tre grammi di cocaina, aveva ammesso di aver chiamato lo chef per chiedergli di prenotare un tavolo per tre persone. E anche altro.

I due si sarebbero quindi incontrati per lo scambio, che i poliziotti avevano monitorato. In seconda battuta gli investigatori erano andati a casa di Di Ferro, dove questi era stato ritrovato in possesso dei 300 euro e non aveva potuto che ammettere i fatti. Lo chef (che ora è difeso dall'avvocato Claudio Gallina Montana) si era detto dispiaciuto e aveva confermato di aver recuperato la droga per cederla ad un "conoscente", cioè Migliorisi, che dal suo canto ha rimarcato di non essere un consumatore abituale (per lui è prevista comunque soltanto una sanzione amministrativa).