Smercio di fumo, cocaina e crack tra Brancaccio e Ballarò: ecco chi sono gli indagati e le accuse

Una rete che avrebbe riempito le piazze della città di hashish, cocaina e crack, soprattuto nelle zone di Brancaccio, Ballarò, della Guadagna e dell'Arenella, riuscendo ad acquistare grosse partite di droga, compresi oltre 150 chili di "fumo". Sono 16 le persone indagate di cui 14 arrestate sabato mattina, senza che tuttavia né la questura né la squadra mobile abbiano fornito nomi ed indicazioni dettagliate sulla stessa inchiesta. Per questo la redazione di PalermoToday è riuscita a recuperare notizie soltanto oggi (lunedì 5 febbraio).

I nomi degli indagati

Nello specifico gli indagati sono Giuseppe Castelli, 44 anni, Paolino Cavallaro, 30 anni, Vincenzo Cerrito, 37 anni, Manuel D'Antoni, 35 anni, Vincenzo Di Fresco, 42 anni, Giuseppe Di Maggio, 34 anni, Vincenzo Fanale 44 anni, Pietro Paolo Garofalo, 53 anni, il cognato, Marco Sorrentino, 43 anni, Francesco Marotta, 62 anni, Pietro Marsalone, 38 anni, Vincenzo Petrocciani, 42 anni, Giovanni Pipitone 31 anni, di Mazara del Vallo, Calogero Benigno, 25 anni di Salemi, e Mahammed Kijera, originario del Gambia, 25 anni. Indagato anche il padre di Marsalone, Luigi, di 64 anni, ma per lui il gip Giuliano Castiglia ha rigettato la richiesta di custodia cautelare in carcere avanzata dalla Procura ritenendo che sia già stato processato e condannato in via definitiva per gli stessi fatti.

Le accuse

Secondo la ricostruzione degli inquirenti proprio Luigi Marsalone e Garofalo avrebbero detenuto 154 chili di fumo, di cui 5,8 chili erano stati sequestrati il 12 aprile del 2021, con l'arresto in flagranza del primo, ma anche altri 54 chili di hashish, custoditi a Ficarazzi. Questa droga sarebbe poi passata a Sorrentino e Fanale. Inoltre Garofalo e il cognato avrebbero ceduto un chilo e 100 grami di hashish a Petrocciani.

Per la Procura, D'Antoni e Marotta avrebbero invece detenuto cocaina in un box di proprietà del secondo, in via Cimbali. Marotta era stato arrestato in flagranza con 63 grammi di polvere bianca il 2 marzo 2022. Inoltre D'Antoni avrebbe acquistato cocaina da Di Maggio, per spacciarla al minuto, tra ottobre e novembre 2021. Infine anche Cerrito avrebbe acquistato droga - in questo caso crack - da Di Maggio, sempre per smistarla poi al minuto, ad ottobre del 2021.

La carabina e i 10 chili di fumo in garage

Le indagini si basano, oltre che su una serie di sequestri, anche su delle intercettazioni. In una di queste, del 9 agosto 2021, Garofalo diceva al cognato Sorrentino: "Alle tre e mezzo devo andare a prendere un chilo e una panetta". E alle 15.29 gli investigatori avrebbero annotato l'uscita dei due dalla loro abitazione di via Cristina Campo, non lontano da Ficarazzi, e il loro spostamento proprio in quest'ultimo comune. I due si sarebbero poi fermati in via Quasimodo e, dopo essere entrati, sarebbero ripartiti, tornando nella loro casa. Alle 16.30, in quella stessa casa, sarebbe arrivato Petrocciani. A quel punto gli inquirenti avevano deciso di perquisire un box in via Quasimodo dove erano stati ritrovati una carabina e 10 chili di fumo, suddivisi in 100 panetti da 100 grammi.

"Gli dici che hai trovato la droga in spiaggia"

Garofalo, dopo l'intervento degli inquirenti, chiamava Fanale dicendogli di andare subito alla squadra mobile e di dire di aver trovato la droga su una spiaggia di Marsala: "Gli dici mi trovavo a Marsala in una spiaggia, si chiama Spagnola questa spiaggia, ero con la famiglia e i miei figli, ho visto questo sacco, l'ho preso e me lo sono messo nella macchina, l'ho messo nel garage". E, come emerge dagli atti, è esattamente ciò che avrebbe fatto l'indagato.

I conteggi: "Ce ne sono altri 3 di lato..."

Contro Garofalo ci sarebbero altre intercettazioni, come quella del 7 luglio 2020 in cui, rivolgendosi a Luigi Marsalone, gli avrebbe chiesto "quattro chili" e l'altro avrebbe risposto: "Aspetta che te lo do". I due sarebbero stati poi intercettati mentre il 15 gennaio 2021 avrebbero fatto dei conteggi in uno dei luoghi in cui avrebbero detenuto la droga. E sempre conteggi sono stati registrati il 27 luglio 2021, ma a parlare con Garofalo sarebbe stato il cognato. Sorrentino diceva infatti: "Poi ce n'è altri 3 di lato messi, 3 chili, che sono a 5 e sono 3 di lato, questa palla chiusa c'è e questa palla di... Io non l'ho potuta contare perché la palla è chiusa e poi c'è l'altra che pure chissà ed è aperta solo davanti, mi hai capito? E c'è una fila di 6, perché sono tutte file da 6", ma Garofalo sarebbe stato perplesso, ritenendo che la droga custodita avrebbe dovuto essere di più: "Otto e 4 non può essere 10, di più, 16 devono... questa quant'è 6?", diceva.

"Tieni, ce l'ho in tasca..."

Infine, per l'accusa, Petrocciani avrebbe acquistato droga da Garofalo e in prima battuta ne avrebbe chiesta un po' per farla "assaggiare". Garofalo trattava sul prezzo: "Quanto ti devo dire? Cinque e 3, buono è? A 5 e 3, dai! Dimmi quanto ne vuoi" e l'altro: "In questo momento... però me ne devi dare uno o due che io gliela porto" e Garofalo: "E allora, tieni, ce l'ho nella tasca, tutti i pomeriggi, a quello non gliela fare toccare...".