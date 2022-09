Marito e moglie gestivano lo spaccio di droga ad Altavilla, condannati con altri due imputati

Si rifornivano di cocaina, hashish e marijuana a Palermo e poi gestivano la piazza di spaccio di Altavilla Milicia. In quattro - arrestati il 27 gennaio del 2020 dai carabinieri - ora sono stati condannati in via definitiva. La terza sezione della Cassazione, presieduta da Vito Di Nicola, ha infatti rigettato i loro ricorsi, confermando quindi la sentenza emessa - col rito abbreviato - dalla Corte d'appello di Palermo a maggio dell'anno scorso.

La pena più alta - 6 anni e 20 giorni - è stata inflitta a Davide Ribaudo, che come ricostuito dagli investigatori era il referente per lo spaccio ad Altavilla. Ad aiutarlo, la moglie, Daniela Stagno, che è stata condannata a 2 anni e 4 mesi. La coppia teneva anche un libro mastro per seguire l'andamento degli affari. Condannato a 4 anni e 2 mesi Salvatore Barone e a un anno e 2 mesi Ignazio Abbinanti. In primo grado il verdetto - che ha retto in tutti i gradi di giudizio - era stato emesso dal gup Roberto Riggio.