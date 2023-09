A bordo del suo taxi 2 chili e mezzo di hashish e oltre 60 mila euro in contanti: arrestato

Nel suo taxi aveva due chili e mezzo di hashish e più di 62 mila euro in contanti. Un palermitano di 54 anni, residente a Bracciano, in provincia di Roma, è stato per questo arrestato dalla polizia stradale di Todi, lungo la E45, all'altezza di Acquasparta. Secondo gli inquirenti, coordinati dalla Procura di Perugia, l'uomo prima avrebbe proceduto con "andatura incerta" e poi avrebbe cercato di ignorare i poliziotti. Infine si è fermato in un'area di servizio, dove è iniziata la perquisizione.

Nel portabagagli del taxi sono stati così ritrovati cinque panetti da 500 grammi l'uno di hashish e, all'interno di una busta, 61.300 euro in contanti. Nel marsupio dell'uomo c'erano poi altri 1.105 euro.

L'indagato è stato portato alla questura di Terni e arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Il provvedimento è stato convalidato dal gip e, dopo la direttissima, sono stati disposti i domiciliari.

