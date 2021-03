Piantagione di marijuana nelle viscere dello Zen 2: scoperta serra a 7 metri di profondità

Blitz dei carabinieri della stazione San Filippo Neri in un locale che è stato creato nelle fondamenta di uno stabile. Nel corso di una diversa operazione individuata un'altra coltivazione indoor in un appartamento abbandonato nei pressi di via Colonna Rotta. Indagini per risalire ai proprietari