In giro con 100 chili di "fumo" nel cofano dell'auto, arrestato in via Messina Marine

Ben cento chili di hashish nascosti nel cofano di una macchina. E' con questo carico che andava in giro E. C., 38 anni, che dopo un controllo è stato arrestato. L'uomo è stato fermato dalla polizia in via Messina Marine e quando gli agenti hanno deciso di perquisire l'auto, nel bagagliaio, hanno trovato il quintale di "fumo".

L'arresto è avvenuto nel pomeriggio di mercoledì scorso, ma la notizia è trapelata solo stamattina, in occasione dell'udienza di convalida. Non è chiaro né da dove provenga l'hashish né a chi fosse destinato. Il dato certo è che la droga, una volta spacciata avrebbe potuto fruttare parecchie migliaia di euro.

Difficile che un'operazione di questo tipo possa essere stata organizzata solo dall'indagato e non è escluso che dietro l'affare - andato in fumo, è il caso di dirlo - possano esserci anche gli interessi di Cosa nostra. Come è emerso da diverse inchieste, infatti, la droga è uno dei settori più fiorenti per i boss, che tendono però a delegarne la gestione a uomini di fiducia, limitandosi ad incassare, senza sporcarsi le mani e senza correre rischi.