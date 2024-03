Scende dal pullman proveniente da Palermo, i carabinieri gli trovano hashish nelle tasche: denunciato

Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Con questa accusa i carabinieri della compagnia di Petralia Sottana hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica un 32enne di nazionalità egiziana, già noto alle forze dell’ordine. L'uomo è stato "pizzicato" dai militari dell'Arma a Geraci Siculo nel corso di un servizio antidroga.

I carabinieri hanno effettuato un controllo sulle persone in transito sui pullman di linea e hanno notato l'uomo che - appena sceso da un mezzo proveniente da Palermo - alla vista dei militari "avrebbe mostrato nervosismo e disagio".

"Identificato e sottoposto a perquisizione personale - dicono dal comando dell'Arma - il 32enne è stato trovato in possesso di circa 130 grammi di hashish nascosti nelle tasche laterali dei pantaloni. La droga è stata sequestrata e sarà trasmessa al laboratorio analisi del comando provinciale di Palermo per le verifiche quantitative e qualitative. Sono in corso le indagini per accertare dove l’indagato si sia rifornito".