Lo fermano in piazza Valdesi per un controllo, arrestato per droga

In manette un 31enne. E' stato sorpreso dalla polizia con addosso 30 grammi di marijuana, già suddivisa in dosi

Operazione dei poliziotti del commissariato di Mondello che in piazza Valdesi hanno tratto in arresto un 31enne, sorpreso con addosso 30 grammi di marijuana, già suddivisa in dosi. "E’ stato l’atteggiamento nervoso dell'uomo - dicono dalla questura - fermato per un controllo di polizia, ad indurre gli agenti a svolgere ulteriori accertamenti. Sono state così trovate le dosi, oltre a denaro contante provento di spaccio e ad un bilancino di precisione, rinvenuto e sequestrato nell’appartamento del giovane sempre a Mondello. L’uomo è stato arrestato".