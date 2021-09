Sorpreso con 17 dosi di marijuana nel borsello e oltre un chilo in casa: arrestato

Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti: con questa accusa la polizia ha tratto in arresto un 46enne con precedenti (V.A. le sue iniziali). E' successo ieri mattina a Partinico. In azione gli agenti del commissariato locale che durante il regolare servizio di pattugliamento del territorio, hanno sottoposto a controllo il 46enne.

"L’uomo, a piedi in pieno centro cittadino, alla vista della volante di polizia ha goffamente tentato di dissimulare uno stato di tensione - raccontano dalla questura - aumentando la propria andatura per evitare un possibile controllo. Questo atteggiamento ha insospettito i poliziotti, che lo hanno raggiunto e fermato; durante l’accertamento, l’uomo è parso nervoso, tanto da indurre gli agenti a sospettare che avesse qualcosa da nascondere. La perquisizione a cui è stato sottoposto ha permesso di rinvenire, nascoste all’interno di tre pacchetti di sigarette, in un borsello che portava a tracolla, un totale di 7 dosi di marijuana (del peso complessivo pari a 17 grammi), confezionate in bustine di cellophane".

La perquisizione è stata estesa all’abitazione del 46enne e ha dato esito positivo: all’interno del ripostiglio i poliziotti hanno trovato oltre un chilo di marijuana dentro quattro recipienti in plastica trasparente. Trovati anche un bilancino di precisione, una forbicina ed altro materiale utilizzato per il confezionamento. Il tutto è stato posto sotto sequestro. L'uomo è stato poi portato al Pagliarelli.