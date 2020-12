Cocaina e hashish in casa, blitz della polizia: arrestato un pregiudicato

Detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Con questa accusa la polizia ha arrestato un pregiudicato a Partinico, sorpreso con cocaina e hashish. A finire in manette è stato un 60enne (W.S. le sue iniziali). In azione il personale della sezione Investigativa del commissariato di Partinico, coadiuvato dagli agenti delle unità cinofile.

"La polizia - spiegano dalla questura - è intervenuta in una strada del centro di Partinico dove si è proceduto alla perquisizione domiciliare e personale del pregiudicato, che era sospettato di nascondere droga in casa. Nel corso dei controlli sono saltati fuori 165 grammi di hashish, già suddivisi in due panetti del peso di 90 e 75 grammi, verosimilmente da immettere sul mercato. Inoltre, è stata rinvenuta attrezzatura utile al confezionamento come un bilancino di precisione, un coltello e un taglierino intriso di stupefacenti. Durante i controlli sono stati trovati anche 10 grammi di cocaina".

Dalla polizia sottolineano che "ancora una volta è stato fondamentale l’apporto dei formidabili cani antidroga della questura, Yndira e King. Nella stessa circostanza gli agenti hanno proceduto alla constatazione del furto di energia elettrica, dopo un controllo effettuato insieme ai tecnici Enel che hanno accertato l’irregolare erogazione di energia elettrica. "Sono in corso indagini - concludono dalla questura - per stabilire su quale mercato della vendita al dettaglio dello stupefacente, il pregiudicato avrebbe fatto confluire l’ingente quantità di droga".