Aglio, cipolla e hashish nel bagagliaio: arrestato un venditore ambulante palermitano 

Dieci panetti di hashish nascosti tra cipolle e aglio. I carabinieri della compagnia di Mistretta, in provincia di Messina, hanno arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un venditore ambulante palermitano di 41anni.

L’uomo è stato fermato da una pattuglia mentre si trovava alla guida della sua Station wagon e nel bagagliaio, nascosta tra un cospicuo quantitativo di cipolle e agli, i militari hanno trovato 10 panetti di hashish, in confezioni sottovuoto, del peso complessivo di oltre un chilogrammo.

L’uomo è stato pertanto portato in caserma, dove i carabinieri hanno formalizzato il suo arresto. La droga è stata sequestrata ed inviata ai carabinieri del Ris di Messina per le relative analisi di laboratorio. Per il venditore sono scattati gli arresti domiciliari.