Minori e droga, Palma: "Allontanare i figli di spacciatori dalla famiglie: 50 i casi all'esame della procura"

Cinquanta casi di bambini e ragazzi sono al vaglio della Procura dei minori che sta valutando di toglierli alle famiglie dove circola droga. Un'iniziativa che a Palermo non ha precedenti, annunciata dalla Procuratrice generale facente funzione, Annamaria Palma, nel corso del suo intervento all'inaugurazione dell'anno giudiziario.

"Si tratta di figli di spacciatori e trafficanti che - dichiara Palma - vanno affidati a comunità specializzate in attesa di comprendere se sia necessaria l'estrema punizione della perdita della podestà genitoriale. Sono 102 i minori - presi in carico dal sistema penale di settore nel 2020, oltre duemila i nuovi procedimenti penali con imputati minori e - conclude la procuratrice - la dispersione scolastica è pari al 27 per cento".

Fonte: Adnkronos