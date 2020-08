Beccato con un carico di 39 chili di marijuana, scatta una condanna

Trentanove chili di "erba", suddivisi in pacchi da un chilo ciascuno. Droga dal valore di decine di migliaia di euro che, però, Giovanni Pasqua, 51 anni, non era riuscito a piazzare sul mercato: la marijuana era stata infatti scoperta dalle forze dell'ordine e per lui era scattato l'arresto. L'uomo è stato condannato a due anni e dieci mesi, con il rito abbreviato: la sentenza è diventata definitiva, visto che il suo ricorso in Cassazione è stato giudicato inammissibile dai giudici.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il carico di droga venne individuato il 15 ottobre del 2018 e Pasqua venne finì in manette con l'accusa di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. In primo grado, l'8 maggio dell'anno scorso, l'imputato era stato condannato a quattro anni dal gup. Una pena poi ridotta a due anni e dieci mesi in appello il 16 gennaio scorso perché i giudici avevano ritenuto l'aggravante dell'ingente quantità equivalente alle attenuanti generiche. Un verdetto che ora è diventato definitivo.