Bloccato dopo inseguimento, nel cofano aveva 12 panetti di hashish: palermitano arrestato a Sciacca

Finge di fermarsi ad un posto di blocco dei carabinieri ma improvvisamente accelera per darsi alla fuga. A bordo di una Fiat Panda dà vita ad un rocambolesco inseguimento sulla strada statale 115 con pericolose inversioni di marcia e alla fine viene acciuffato: all’interno del cofano custodiva un faro portatile di grandi dimensioni con all’interno 12 panetti di hashish da 100 grammi ciascuno. E’ stato così arrestato in flagranza di reato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

In manette è finito Ignazio Lo Cascio, quarantanovenne di origini palermitane. Il fatto è avvenuto a Sciacca e l’intervento è stato dei carabinieri della locale compagnia. L’uomo si stava spostando da Menfi verso la città termale.

Lo Cascio, che ha diversi precedenti di polizia, è stato condotto agli arresti domiciliari nella sua residenza a Palermo come disposto dalla Procura di Sciacca. Il giudice ha convalidato la misura cautelare adottata dai carabinieri mantenendo il 49enne agli arresti domiciliari.

