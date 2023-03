Cocaina, munizioni e furto di energia elettrica allo Zen 2: un arresto e sei denunce

Un arresto e sei denunce. E' il bilancio delle operazioni effettuate allo Zen 2 dai carabinieri della compagnia San Lorenzo nell’ambito di un servizio finalizzato al "contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti e alle repressione delle illegalità diffuse". A finire in manette è stato un 55enne. I militari hanno pizzicato il presunto pusher, già noto alle forze dell’ordine, che era in possesso di due grammi di cocaina, suddivisi in tre dosi, abilmente nascoste all’interno di una colonna di scarico dell’edificio sotto al quale lo stesso era intento a smerciare la droga, oltre alla somma di 115 euro frutto dell’attività illecita. L’arresto è stato convalidato dal giudice per le indagini preliminari che ha disposto l’obbligo di firma.

Nel corso di un'altra operazione i carabinieri hanno inoltre denunciato un minorenne che durante una perquisizione personale è stato trovato in possesso di 8,6 grammi di hashish e 50 euro. Denunciate pure tre donne rispettivamente di 31, 36 e 58 anni e un uomo di 32 anni per aver allacciato illecitamente l’impianto elettrico delle proprie abitazioni alla rete pubblica. L’uomo è anche accusato della detenzione di una pianta di marjiuana rinvenuta nel giardino della propria abitazione.

Durante i controlli, grazie al fiuto del cane antidroga “Ron”, i militari hanno poi fatto irruzione in un appartamento in disuso, all’interno del quale hanno rinvenuto due piantagioni di “marjiuana” per complessive 90 piante dell’altezza di circa 1,50 metri ciascuna, complete di impianti di illuminazione e aerazione, in funzione, allacciate abusivamente alla rete elettrica

Nel corso delle perquisizioni, inoltre, sono stati sequestrati 41 grammi di marjiuana, 40 grammi di hashish e una busta in plastica contenente 66 proiettili di vario calibro. La sostanza stupefacente è stata inviata al laboratorio analisi sostanze stupefacenti del comando provinciale di Palermo per gli accertamenti di rito.