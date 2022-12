Controlli dei carabinieri fra Casteldaccia e Altavilla: un arresto per droga e tre denunciati per furto

I carabinieri della compagnia di Bagheria hanno arrestato un 38enne di Casteldaccia per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L'uomo, già noto per analoghi fatti, nel momento in cui ha incrociato i carabinieri ha tentato la fuga scappando a piedi e cercando di disfarsi di un involucro in plastica. I militari dell'Arma però sono riusciti a fermarlo e a recuperare l'oggetto lanciato in precedenza, all’interno del quale hanno trovato 46 dosi di hashish, per un totale di oltre 100 grammi di droga, più di 300 euro ritenuti provento dell’illecita attività.

L’arrestato, su disposizione del pubblico ministero, è stato posto ai domiciliari. Il gip del Tribunale di Termini Imerese ha convalidato l’arresto e la sostanza stupefacente è stata portata al laboratorio d'analisi del comando provinciale di Palermo per le verifiche di rito.

Durante un altro controllo, i carabinieri della stazione di Altavilla Milicia hanno sorpreso in flagranza di reato un 61enne e due 38enni mentre erano intenti a rubare olive in un terreno privato. Il maltolto è stato restituito al proprietario, mentre i tre presunti responsabili sono stati denunciati in stato di libertà per furto aggravato.